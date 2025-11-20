ИЦАЭ Мурманска ждёт любителей науки «На краю света»

Фестиваль науки «КСТАТИ 80. На краю света» состоится 6 и 7 декабря (с 12.00 до 21.00) в Центре современного искусства «СОПКИ.21А».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) г. Мурманска при поддержке Госкорпорации «Росатом» организует масштабное двухдневное мероприятие, на котором зрителей ждут научные ток-шоу, лекции, семинары, живое общение со спикерами, эксперименты и сюрпризы от организаторов.

«КСТАТИ» — долгожданный фестиваль, который вернётся в столицу Заполярья в обновлённом формате и будет посвящён 80-летию атомной отрасли России. Тема фестиваля - «На краю света». Это настоящее событие для тех, кто хотел бы узнать новое о природе света, атомной отрасли, современных технологиях и открытиях, а ещё встретить единомышленников или впервые приобщиться к миру науки.

Вход свободный, но количество участников ограничено. Необходима предварительная регистрация. (12+)

Полная программа Фестиваля и ссылки для регистрации уже на сайте app.myatom.ru/events.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457296527%2F597338c30914131844