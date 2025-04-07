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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.25 14:00

Идеальный начальник — мужчина 44 лет

Работники до 45 лет считают идеальными руководителей старше себя по возрасту, а более взрослые сотрудники — начальников-ровесников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 7000 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющие опыт работы в качестве подчиненного.

На вопрос о гендерной принадлежности лучшего начальника в их жизни, 6 из 10 россиян назвали таковым мужчину. Для каждого пятого (19%) идеальным руководителем была женщина. Примечательно, что россиянки чаще восхищаются начальницами-женщинами, чем мужчины (33 и 12% соответственно).

У каждого пятого нет чёткого мнения по данному вопросу: «Там, где ценится внимательность к деталям, хороша женщина-руководитель, а мужчины сильны в оперативных решениях»; «Пол не имеет значения — главное, профессионализм»; «Ключевое слово — адекватность».

Идеальный руководитель для молодых специалистов до 24 лет — едва разменявший 40 лет профессионал. У подчиненных 25—35 лет лучше всего складываются рабочие отношения с 43-летними управленцами.

В 35—45 лет лучше контакт с руководителями в возрасте 45—46 лет, причем пятью годами ранее россияне в возрасте от 35 лет чаще всего называли идеальными руководителями сверстников, а сейчас — тех, кто старше.

В 45—50 лет — эффективнее работается с управленцами-ровесниками. После 50 лет — с руководителями чуть младше по возрасту.

Время проведения опроса: 1—31 марта 2025 года.

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