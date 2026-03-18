91% мурманчан уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизниС 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.26 14:00

Идеальный отпуск-2026: каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца

3 из 10 россиян называют идеальной продолжительность отпуска четыре недели, а 1 из 4 мечтает о ещё более длительном отдыхе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 15% россиян, тремя — 19%.

31% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, каждый четвертый (24%) — больше месяца. Ещё 2% дали собственные варианты, а 4% затруднились с ответом.

По сравнению с 2025 годом предпочтения почти не изменились: россияне по-прежнему считают четырехнедельный отпуск самым оптимальным (31%).

Женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха (19% против 12% соответственно) или три (24% против 16%), тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный (33% против 27% среди женщин) и более длительный отпуск (28% против 19%).

Среди респондентов до 35 лет каждый девятый (11%) считает достаточными для отдыха 10 дней, каждый четвертый — две недели (26%), а 23% — три недели. 3 из 10 россиян в возрасте от 35 до 45 лет выбирают четыре недели, 28% — больше месяца. Старшее поколение чаще более молодых голосует за четыре недели (39%).

Россияне со средним профессиональным образованием заметно чаще обладателей дипломов вузов называют идеалом четыре недели (40% против 30%).

Желающих отдыхать дольше среди опрошенных с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц больше, чем среди тех, чей уровень дохода ниже: 32% назвали лучшим отдых длиной в 4 недели, еще 27% — более длительный период.

Время проведения опроса: 6—12 марта 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:50«ДНК России». Документальный цикл (16+)16:20«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»