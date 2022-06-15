Идеальный отпуск должен длиться 4 недели, считает каждый четвертый россиянин

Чаще всего россияне мечтают об идеальном отпуске продолжительностью 4 недели. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

10 дней — идеальная продолжительность отпуска, по мнению лишь 7% респондентов. 23% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней, 22% — три недели. Каждому четвертому россиянину нужно четыре недели для полноценного отдыха. Более четырёх недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 18% респондентов.

О длительном отпуске в 4 недели и дольше чаще мечтают мужчины (45% против 39% среди женщин). Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей мечтают о подобной продолжительности отдыха чаще тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей (47 и 39% соответственно).

По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года, россияне чаще называют идеальным отпуск продолжительностью от 10 дней до трёх недель. Отдыхать четыре недели и более россияне мечтают реже, чем в прошлые годы: «Ехать особо некуда»; «В сложившихся условиях, считаю, надо работать, а не отдыхать».