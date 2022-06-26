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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.22 15:00

Идеальный отпуск в этом году — в России

В настоящее время россияне чаще считают идеальным отпуском отдых в России, тогда как ещё год назад большинство предпочло бы заграницу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Для 43% россиян идеальный отпуск сегодня — это отпуск, проведенный в России: «Нечего кормить иностранцев и везти им свои деньги!» Напротив, 31% предпочел бы провести отпуск за рубежом: «Соотношение цена-качество несравнимы с отдыхом в РФ».

В том, что идеальный отпуск — это отпуск в России, мужчины убеждены чаще женщин (46% против 39% соответственно). Тех, кто в идеале хотел бы отдохнуть за рубежом, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45-ти (34% против 28%).

Отпускные предпочтения россиян изменились: по сравнению с прошлым годом число поклонников отдыха в России выросло на четверть.

Те, кто считает идеальным отпуском отпуск за границей, чаще мечтают о Турции (13%), Италии (10%), Испании (8%), Таиланде (7%) и ОАЭ (5%). Для 4% идеальный отдых — это отдых в США. При этом Турцию, Италию и Таиланд идеальным местом для отпуска чаще считают женщины, а США — мужчины. По сравнению с прошлым годом число поклонников турецких курортов выросло.

Сторонники отдыха в России чаще всего считают лучшими такие места, как Сочи и Адлер (13%), Крым (12%) и Санкт-Петербург (8%). По 6% предпочли бы провести отпуск на курортах Краснодарского края и дома, в родном городе. Москву считают идеальным местом для отпуска 4% опрошенных. Санкт-Петербург отличным местом для проведения отпуска чаще называют женщины, а Дальний Восток и Байкал — мужчины. По сравнению с прошлым годом сократилось число россиян, выбравших бы для отпуска Сочи и Крым.

 

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