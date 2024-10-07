Идеальный порядок на рабочих местах — у 8 из 10 медсестёр и продавцов, бардак — у каждого второго сисадмина и каждого третьего дизайнера

Идеальный порядок царит на рабочем месте у медицинских сестёр, продавцов и кладовщиков, а у сисадминов, дизайнеров и учителей чаще — творческий беспорядок. К такому умозаключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны.

Сторонники идеального порядка на рабочем месте — медицинские сестры (83%), продавцы (83%), кладовщики (77%), операторы call-центра (75%) и охранники (75%). Род деятельности обязывает: «Все должно быть на своих местах. Это не дом, а рабочее место»; «Люблю аккуратность и порядок»; «Порядок должен быть во всём, тогда в голове порядок».

Творческий беспорядок чаще царит на рабочих местах системных администраторов (52%), дизайнеров (36%), учителей (35%), инженерно-технических работников (33%) и маркетологов (32%). Люди, в работе которых без креатива и творчества не обойтись, не столь аккуратны: «Идеальный порядок бывает, но нечасто»; «Главное знать, где что лежит»; «Это отнюдь не хаос. Это мой личный порядок».

Время проведения опроса: 10 сентября — 1 октября 2024 года.