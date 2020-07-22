Идеальный руководитель - мужчина 43 лет

Молодёжь больше ценит начальников постарше, сотрудники 30-45 лет — руководителей-ровесников, работники старше 45 лет - более молодых управленцев. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у россиян: лучший руководитель — какого он возраста и пола?

На вопрос о гендерной принадлежности лучшего в их жизни начальника, 57% россиян назвали мужчину, 22% — женщину. Причём женщины почти в 2,5 раза чаще мужчин называли лучшими руководителями женщин (32 против 13% соответственно).

Любопытные тенденции наблюдаются в соотношении возрастов начальства и подчиненных. Так, те, кто встретился со своим лучшим руководителем, будучи в возрасте до 30 лет, чаще всего называли идеальными руководителей старше себя. Россияне, кому повезло в 30-44 года начать работать под руководством идеального человека, больше ценят своих ровесников. Сотрудники старше 45 лет чаще называют идеальными руководителей моложе себя. Средний же возраст идеального руководителя - 43 года.