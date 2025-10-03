Идеальный учитель, по мнению россиян, — терпеливый и добрый знаток своего предмета

Идеальный учитель, по мнению россиян, должен знать свой предмет, быть терпеливым и добрым. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

35% россиян считают профессию педагога престижной в современном мире: «Учителя нужны всегда, а сейчас, тем более». 47% придерживаются противоположной точки зрения, ещё 18% затруднились с ответом: «Спасибо нашим бюджетникам-учителям, что продолжают заниматься этим неблагодарным делом»; «Достойная уважения профессия, но совсем не денежная!»

Мнение о престижности педагогического труда россияне 45+ разделяют гораздо чаще, чем молодёжь: 42% против 22% среди опрошенных до 35 лет. Среди обладателей высшего образования профессию учителя престижной считают 34%, среди имеющих среднее профессиональное образование — 31%.

53% россиян считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Лишь 11% полагают, что он повысился, а 22% считают, что он остался прежним. Каждый седьмой (14%) затруднился с ответом.

Наиболее пессимистично настроена молодёжь до 35 лет: 56% считают, что статус учителя понизился. Среди респондентов старше 45 лет такая точка зрения менее распространена (48%). При этом именно старшее поколение чаще видит повышение статуса (19%), тогда как среди молодёжи таких всего 3%.

Обладатели высшего образования чаще указывают на понижение статуса (58%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (45%). Последние, в свою очередь, несколько чаще видят повышение статуса (15% против 10% у имеющих высшее образование) и значительно чаще затрудняются с ответом (22% против 12%).

В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению россиян, должны входить профессионализм (25% голосов), терпение (23%) и доброта (17%). По 13% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью. 12% говорят о том, что педагоги должны любить свою работу. Причём мужчинам в учителях важнее профессионализм, а женщинам — любовь к детям и профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливое отношение к обучающимся.

Время проведения опроса: 28—30 сентября 2025 года.