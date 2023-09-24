Идеальный выходной для мужчин — это провести время с семьей, для женщин — совершить прогулку

У мужчин в приоритете на выходные — побыть с семьей, у женщин — совершить прогулку. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого они попытались узнать у россиян, какие занятия они ассоциируют с отлично проведенным выходным днеё. В открытом опросе участвовали 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самое любимое времяпрепровождение в выходные у россиян — выезд на природу (23%). На втором месте — досуг в кругу семьи (22%). На третьем — спорт и прогулки (по 20%).

12% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 9% — со сном. Для 8% лучший вариант —путешествие. 7% россиян предпочитают провести выходной за чтением книг, ещё 7% любят посещать культурные мероприятия. 6% считают отличным выходным тот, когда удалось встретиться с друзьями. Столько же россиян уверены, что выходной удался, если переделаны все домашние дела.

Каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением просмотр кино и сериалов.

У мужчин на первом месте в идеальный выходной — провести время с семьей, у женщин — прогулка. На втором у тех и других — поездка за город, а у мужчин ещё и спорт. Представители сильного пола также предпочитают отдых и рыбалку. Женщинам больше по душе хороший сон и культурная программа.

По сравнению с ковидным 2020 годом, россияне стали чаще ассоциировать идеальные выходные с выездом на природу, спортивными активностями и просто отдыхом.

Время проведения опроса: 19—22 сентября 2022 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=