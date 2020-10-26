Идеальный выходной у мужчин чаще ассоциируется со спортом и рыбалкой, у женщин — с прогулкой и экскурсией

Для большинства россиян отлично провести выходной день — значит уделить время семье и погулять на свежем воздухе. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» выяснил, что наши сограждане понимают под идеальным выходным.

Выходной день — это прекрасное время для общения с супругами, детьми и родителями, считают 26% опрошенных. Ещё у четверти россиян (24%) с отлично проведенным выходным ассоциируется прогулка. В том, что идеальный уик-энд — это спорт и активный отдых, уверены 17% россиян. Выезд на шашлыки считают отличным завершением рабочей недели 14% опрошенных.

Для 8% россиян идеальный досуг — это общение с друзьями, 7% предпочитают просто выспаться. По 6% опрошенных считают, что в свой идеальный выходной день они успеют переделать все домашние дела, посетить музей или экскурсию.

Сходить в кино, совершить небольшое путешествие, уделить время любимому хобби или посидеть с книгой — таким идеальный отдых представляют по 5% респондентов. Приготовление еды, просмотр фильмов и сериалов, охоту или рыбалку предпочитают по 4% опрошенных. 3% россиян уверены, что идеальные выходные лучше всего провести в походе, столько же с удовольствием потратили бы время на ужин в ресторане или кафе. По 2% опрошенных назвали идеальным времяпрепровождением в выходной поездку на дачу и шоппинг.

Интересно, что женщины чаще мужчин называли такие виды досуга для идеального выходного, как прогулки, посещение музеев, экскурсий и ресторанов, а также путешествия, хобби, приготовление еды и шоппинг. Мужчины же чаще считают отличным отдыхом спорт, охоту, рыбалку и поездки на дачу.

Другие варианты приятного завершения рабочей недели назвали 17% опрошенных. Побыть в тишине, поиграть в компьютерные игры, сходить в баню или на массаж, посетить храм, заняться самообразованием, собрать застолье — россияне знают множество способов отдохнуть и поднять настроение перед новой рабочей неделей.