Идём на видеопрогулку по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция»

29 марта в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится видеопрогулка по выставке «Дягилев. Генеральная репетиция» в компании генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, художника по театральным костюмам Игоря Чапурина и премьера Большого театра Дениса Родькина.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, на видеопрогулке её участники увидят уникальное собрание дягилевских «артефактов» – коллекцию оригинальных костюмов к постановкам «Русских сезонов», эскизы костюмов и декораций в исполнении Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Александра Головина, Николая Рериха, Льва Бакста, Анри Матисса. Узнают истории успеха и преодоления, познакомитесь с методом и принципами Сергея Дягилева, сделавшими его личность и его балет известными на весь мир.

Выставка проходила в Государственной Третьяковской галерее с 4 октября 2022 года по 12 марта 2023 года.

Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе «КВЦ Русского музея» (здание Мурманской областной филармонии, 2-й этаж). Вход свободный. (6+)

