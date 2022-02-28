Идём на заключительный матч ХК «Мурман» в сезоне 2021/22

Сегодня вечером состоится заключительный матч хоккейного клуба «Мурман» в рамках XXX Чемпионата России по хоккею с мячом (Суперлига). Играть наши хоккеисты будут на домашнем стадионе, и все желающие смогут наблюдать за игрой.

Сегодня в 18.30 приглашаем всех на стадион «Строитель» болеть за «Мурман». Соперником станет команда из Иркутска «Байкал-Энергия», которая является одним из лидеров турнира. А значит, заполярным хоккеистам понадобится вся наша поддержка!

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247879%2Falbum-149919532_00%2Frev