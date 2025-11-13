АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУОтгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.25 08:45

Идём в гости к Параскеве Пятнице

14 ноября в 18.00 в Доме ремёсел состоится ежегодный праздник «Параскева Пятница» для участников клубных формирований отдела народного искусства и ремёсел и приглашенных лиц.

Параскева – хранительница семейного благополучия и счастья, покровительница торговли, домашнего хозяйства, женского рукоделия. Праздник объединяет женщин - хранительниц домашнего очага, рукодельниц, мастериц. Параскева Пятница каждый раз даёт возможность встретиться, пообщаться, отдохнуть в кругу друзей, единомышленников, хороших людей.

Сотрудники отдела народного искусства и ремёсел каждый раз стараются порадовать гостей праздника новыми, интересными забавами и конкурсами. А кукле Параскеве, которая живёт в Доме ремёсел, традиционно достанутся добрые слова и рукотворные подарки от мастериц.

Вход свободный. (6+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457273404%2Fd061d72678e965317e

