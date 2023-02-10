Идём в кино на короткометражки

Мурманске пройдёт бесплатный показ фильмов Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино».

Как сообщает vk.com/murmanculture, кинопоказ состоится 11 февраля в 12.30 в кинотеатре «Мираж Синема» (зал 9) в «Мурманск Молле». Вход свободный, но по предварительной регистрации по ссылке: https://ano-pts-severnyy-kharakte.timepad.ru/event/23.

Во время кинопоказа будут представлены фильмы фестиваля:

«Кажется, навсегда» (17 мин., 12+). 17-летний Артём гостит в Москве у старшего брата. Город ему не нравится — слишком большой. Друзей нет, у брата своя жизнь. До того момента, пока он не встречает Машу с гитарой в подземном переходе. Теперь у него есть её голос и видео в смартфоне, есть уверенность в сердце, что это навсегда. Но сначала Машу надо заново найти в огромной Москве. А брат уже взял Артёму обратный билет;

«Неошибка» (19 мин., 6+). Отличник Коля делает ошибку в контрольной работе по русскому языку. Колина мама, директор школы, департамент образования, все силы мира хотят заставить мальчика её исправить. Но Коля решительно против, потому что для него это не ошибка, а признание в любви маме;

«Новая мама» (15 мин., 12+). Одновременно смешная, трогательная и даже пугающая история о маленькой пионерке Марусе. Мир вокруг девочки причудливый и яркий, но даже в нём есть свои проблемы, родители девочки переживают супружеские трудности. Но Маруся видит свою семью со всей трагичностью и абсурдом детским, наивным и чистым взглядом;

«Шурик» (12 мин., 12+). Папа и мама оставляют четырёхлетнего Шурика у странной бабушки. Мальчик впервые сталкивается с одиночеством взрослого мира. Мира — то ли сумасшедшего, то ли магического.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264604%2Falbum-139605315_00%2Frev