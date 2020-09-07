Идём в торговый центр за хлебом и делаем прививку от гриппа!

Как сообщает ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2», в Мурманске работают мобильные точки вакцинации против гриппа: с 4 сентября у торгового центра «Лента» на ул. Шевченко, 34, с 7 сентября - у ТЦ «Северное Нагорное».

Время работы прививочных пунктов - с 10.00 до 18:00 - ежедневно.

«Мы постепенно возвращаемся к привычному режиму работы, пишут медики в соцсети «ВКонтакте». - Возобновлены вакцинация по национальному календарю и диспансеризация, приём пациентов на лечение в дневной стационар. Пройти диспансеризацию можно по предварительной записи через регистратуру, инфоматы или сайт reg.polarmed.ru. Также на диспансеризацию может направить терапевт.

Главная новость сегодняшнего дня: мы начали вакцинацию против гриппа! Для получения прививки обратитесь в регистратуру любого филиала поликлиники!».