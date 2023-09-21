Идём за «Силой правды» на БДК «Иван Грен»

23, 24 и 25 сентября большой десантный корабль «Иван Грен» будет пришвартован на территории Мурманского морского рыбного порта. Для желающих попасть на экскурсию будут организованы специальные автобусы.

Цель акции «Сила в правде» - противостояние попыткам фальсификации истории, демонстрация успехов и достижений нашей армии и флота.

23 сентября, в субботу, запланировано посещение корабля организованными группами школьников и нахимовцев.

24 сентября, в воскресенье, с 11 до 16 часов для жителей города, желающих посетить экскурсию на корабле «Иван Грен», будут ходить бесплатные автобусы от ул. Ленинградской.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этот день с 12 часов на ул. Ленинградской пройдёт выставка боевой техники, будет работать полевая кухня, состоятся выступления Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота и оркестра штаба флота, а также творческих коллективов Мурманска и области.

25 сентября, в понедельник, автобус для участников экскурсии будет курсировать с 11 до 16 часов. Место сбора желающих - ул. Ленинградская. С 10 до 16 часов организованы посещения школьников.

Напомним, выставка на борту большого десантного корабля посвящена истории российского флота, подвигам наших военнослужащих в ходе специальной военной операции. Представлена трофейная военная техника СВО.

Обращаем особое внимание, что к участию в экскурсии не допускаются лица с животными, крупногабаритными вещами, в том числе с детскими колясками. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25736&page=1