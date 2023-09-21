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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.23 10:15

Идёт борьба за кадры: Андрей Чибис принял участие в семинаре-совещании для подготовки к заседанию президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, 21 сентября в Великом Новгороде состоится расширенное заседание Госсовета о развитии рынка труда в стране, оно пройдёт под руководством Президента России Владимира Путина. А вчера губернатор Андрей Чибис принял участие в семинаре-совещании для подготовки к этому заседанию.

«На нашем круглом столе обсуждался прогноз – каким образом учить; второе - гарантия отдельным категориям людей, которые будут искать работу, гарантия бесплатной переподготовки по той специальности, которая востребована или будет востребована; и третье – юридическая возможность заключения трёхсторонних договоров, в том числе с субъектами малого и среднего бизнеса, чтобы были гарантии по трудоустройству того человека, который отучился. Тема гарантий для людей, которые ищут работу, для их переобучения по тем приоритетным специальностям, которые определит правительство России – это прорывная идея, которая, надеюсь, будет поддержана», – рассказал губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, ситуация в Мурманской области соответствует общероссийским трендам. В регионе уровень безработицы ниже, чем по стране – снизился с начала года с 0,8% до 0,6% (по Российской Федерации в среднем - 0,7), но при этом сейчас 2,5 тысячи безработных и 22 тысячи рабочих мест. С учётом тех новых проектов, которые реализуются при поддержке Президента России Владимира Путина, потребность в кадрах растёт в геометрической прогрессии. Для подготовки и привлечения квалифицированных кадров в Кольском Заполярье проводится большая работа.

«Первое, мы перезагружаем систему профобразования, – готовим тех специалистов, которые нужны, инвестируем в среднее профессиональное образование; второе, создан новый Мурманский арктический университет, – председатель его наблюдательного совета Денис Мантуров, задача вуза – готовить кадры для проектов, которые сегодня реализуются в российской Арктике. Третий блок – это профориентация в школах. Крупные промышленные компании готовят себе смену со школьной скамьи, финансируя, мотивируя – создаются профильные классы, откуда учащиеся идут дальше в СПО», - прокомментировал Андрей Чибис шаги, которые предпринимают в регионе.

С этого года в Мурманской области запущена программа «Курс на Север», благодаря ей за два месяца работы уже закрыты 32 вакансии учителей-предметников. В регионе также действует комплексная программа по привлечению медработников. Единовременные компенсационные выплаты при трудоустройстве на квотируемые рабочие места в размере 1 млн. рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров; 1,5 млн рублей врачам при трудоустройстве в Заполярном, Кандалакше, Ковдоре, Оленегорске. Обеспечение служебным жильём или компенсационной оплатой аренды жилья за счет средств регионального бюджета – до 25 тысяч рублей в месяц. За 8 месяцев текущего года численность врачей увеличилась на 79 врачей – сальдо за вычетом уволившихся.

«Мы уже несколько лет назад ввели «полярки» для молодых. Если человек приезжает, он пять лет их зарабатывает. А тот, кто идёт в бюджетный сектор – учителя, врачи, сотрудники органов управления, «полярки» получают с первого дня работы – это мотивирует людей приезжать», – рассказал губернатор во время пресс-подхода журналистам.

Как подчеркнул Андрей Чибис, борьба за кадры идёт, на Севере это вызов, потому что климат дает о себе знать. Но тот набор мер, которые реализует региональное правительство, дает определенные плоды. Глава региона отметил, что сегодня состоялась важная дискуссия, участники семинара- совещания поделились наработками, идеями, чтобы перенять друг у друга полезный опыт.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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