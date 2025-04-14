Идёт набор на бесплатное обучение по программе «Школа для создания СО НКО»

Частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск» объявляет набор на бесплатное обучение по программе «Школа для создания СО НКО».

Обучение будет полезно инициативным гражданам, желающим реализовать себя в некоммерческом секторе. Участникам окажут помощь в выборе формы НКО, проведут консультации по подготовке полного пакета документов, включая устав и заявления.

Программа обучения реализуется в рамках проекта «Ресурсный центр по поддержке СО НКО» и включает три модуля:

- работа в некоммерческой организации как возможность для профессионального роста и развития: НКО как бизнес-проект;

- основные этапы создания и регистрации НКО;

- первые шаги в работе НКО и пути к успеху.

18 апреля с 12.00 до 17.00 в онлайн-формате на платформе MSTeams юрист из Санкт-Петербурга, практикующий в сфере регистрации НКО с 1998 года, Жанна Козлова поделится своими ключевыми наработками.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Подробная информация в группе «ВКонтакте».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29746&page=1