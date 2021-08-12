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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.21 09:00

Идёт набор волонтёров VI Арктического фестиваля «Териберка», который состоится 21-22 августа

Комитет по туризму Мурманской области приглашает присоединиться к команде организаторов VI Арктического фестиваля «Териберка», который состоится 21-22 августа.

Волонтёры смогут проявить свои навыки и способности в подготовке и проведении одного из самых масштабных фестивалей региона, получив взамен опыт работы со специалистами федерального и регионального уровня, новые знакомства, чувство сопричастности к мероприятию, включённому в перечень приоритетных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете и правительства Мурманской области, а также яркие эмоции и воспоминания.

Требования к волонтёрам фестиваля: возраст от 18 лет и свободное время в период с 20 по 22 августа.

Для добровольцев будет организован трансфер Мурманск-Териберка-Мурманск (выезд в Териберку в 7.00, выезд в Мурманск в 19.00), ежедневная занятость с 7.00 до 21.00, трёхразовое питание. Кроме того, каждый волонтёр получит в подарок толстовку с логотипом фестиваля.

Чтобы стать частью команды, нужно до 13 августа заполнить форму заявки по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/60f9c50d2561250ae7eb10eb/, пройти собеседование и дождаться результатов.   

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (8152) 486-403, 8 (8152) 486-015.

Наша справка:

В период с 2021 по 2023 годы мероприятие проводится в рамках культурной программы Председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Организаторами фестиваля в 2021 году выступают Правительство Мурманской области и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Оператором выступает Фонд «Росконгресс» при участии АНО «Мурманконгресс».

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