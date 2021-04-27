Идёт подготовка города Мурманска к празднованию Дня Победы

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как идёт подготовка столицы Заполярья к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Силами ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и подрядных организаций в городе проводится уборка улиц. Так, с начала этой недели было вывезено около 1700 кубометров снега и почти 90 кубометров песка и пыли, оставшихся после зимы.

– Мы прилагаем все усилия, чтобы в городе-герое Мурманске ко Дню Победы было аккуратно и чисто, – рассказал Евгений Никора. – Городские службы применяют всю имеющуюся для этого технику. Конечно же, наряду с механизированной уборкой применяется и ручной труд. Это в первую очередь касается тех мест, в которые техника проехать не может. Кроме того, мы продолжаем работу и с дорожным полотном на улицах города. Все те ямы, которые образовались после зимы, необходимо залатать.

Как было отмечено во время рейда, работа по смету и вывозу пыли, оставшейся после зимы, ведётся круглосуточно. Но есть один момент, на который обратили внимание - приведение в порядок деревьев и кустарников, растущих в городе. Им нужно придать форму, то есть подрезать ветки там, где это требуется. И делать это нужно в ближайшее время, так как, когда начнут распускаться почки, будет уже поздно.

Стоит также отметить, что городские власти уделяют немалое внимание и состоянию памятников и памятных досок в столице Заполярья.

22 апреля состоялась онлайн-встреча главы администрации Евгения Никоры с жителями города Мурманска. Вопрос, поступивший от жителя областного центра, касался состояния памятной доски дважды герою Советского Союза, летчику Борису Феоктистовичу Сафонову, установленной на доме №28 по улице Сафонова. Глава администрации дал распоряжение устранить все дефекты в течение суток и сегодня решил проверить качество проведенной работы.

– Наша задача состоит в том, чтобы до 30 апреля привести все памятные доски города в порядок, эта памятная доска не исключение, – пояснил Евгений Никора. – Я вижу, что работы по восстановлению здесь велись. Но у меня возник вопрос по цвету звезд, изображенных на доске. Считаю, что колористическое решение должно соответствовать первоначальному виду памятной доски.