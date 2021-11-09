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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 11:30

Идёт приём документов в новый состав Общественной палаты Мурманской области

Идёт приём документов для формирования Общественной палаты Мурманской области состава 2022 – 2025 годов. Субъектами выдвижения кандидатов в её состав выступают Мурманская областная Дума, губернатор Мурманской области и местные общественные объединения, зарегистрированные на территории Мурманской области. Общая численность членов регионального коллегиального органа составляет 21 человек.

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации. Выдвижение осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями, или по решению иных органов, обладающих правом выступать от имени данных организаций. Каждая некоммерческая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, имеющих место жительства на территории Мурманской области.

Для выдвижения кандидата в члены Общественной палаты Мурманской области некоммерческие организации направляют следующие документы:

- решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты Мурманской области;

- копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенную нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию некоммерческих организаций, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства;

- сведения о количестве членов и (или) участников некоммерческой организации;

- письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);

- копии документов, подтверждающие письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);

- согласие кандидата на обработку его персональных данных по типовой форме согласно приложению к настоящему Информационному соглашению;

- заявление кандидата о согласии на выдвижение в члены Общественной палаты, а также об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Закона Мурманской области от 06.07.2017 № 2159-01-ЗМО «Об общественной палате Мурманской области».

Зарегистрированные на территории Мурманской области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений организуют выдвижение кандидатур в состав Общественной палаты Мурманской области и направляют решения о выдвижении кандидата и иные документы губернатору Мурманской области до 27 ноября текущего года по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 75.

Зарегистрированные на территории Мурманской области некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения, организуют выдвижение кандидатур в состав Общественной палаты Мурманской области и направляют решения о выдвижении кандидата и иные документы в Мурманскую областную Думу в рабочие дни до 27 ноября по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2, кабинет 327. Телефоны: (8152) 401-723, 401-718.

Местные общественные объединения, зарегистрированные на территории Мурманской области, выдвигают по одному кандидату в состав Общественной палаты Мурманской области и направляют решения о выдвижении кандидата и иные документы в Общественную палату Мурманской области до 28 декабря года по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб.103, в рабочие дни - с 9.00 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00).

Подробная информация о формировании Общественной палаты Мурманской области состава 2022 – 2025 годов опубликована на сайте Министерства внутренней политики Мурманской области. Контактное лицо – Юрьева Ольга Алефтиновна, руководитель аппарата Общественной палаты Мурманской области, тел. (8152) 440-747.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
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макс
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