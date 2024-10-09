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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 17:00

Идёт приём заявок на участие в городском конкурсе «Студент года» (2024-2025 учебный год)

Для участия в конкурсе приглашаются студенты (курсанты) в возрасте от 15 до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях на территории города Мурманска и не имеющие академических задолженностей.

Приём заявок продлится до 3 ноября 2024 года.

Заявку можно подать:

• на адрес электронной почты: mgss-student@mail. ru (направляется скан-копия заполненной заявки по установленной форме и личная фотография (портрет);

• в электронной форме в Интернет-сервисе «Яндекс. Формы» по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66f13ef0068ff0e64933d1a5/

• в молодёжном пространстве «СОПКИ». Молодежный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодёжных центров» по адресу: ул. Софьи Перовской, 39 - с 14.00 до 20.00 часов (понедельник - пятница). 

Конкурс состоит из трёх этапов, которые будут проходить в период с ноября 2024-го по май 2025 года. Каждый этап конкурса включает в себя различные испытания, которые позволят участникам проявить себя и свои способности в различных областях: учёба, спорт, творчество, общественно-полезная деятельность. 

По итогам конкурса в мае 2025 года будут определены три победителя и четыре призёра, которые на протяжении следующего учебного года будут получать именные стипендии главы города Мурманска. Финалисты конкурса будут награждены памятными подарками и дипломами от организаторов и партнеров. 

Подробная информация о конкурсе размещена в группе конкурса https://vk.com/sg051.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28609&page=1

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