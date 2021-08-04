Идёт приём заявок на участие в XIII Международном кинофестивале «Северный Характер»

АНО «Продюсерский Центр «Северный Характер» ведёт приём заявок для участия в XIII Международном кинофестивале «Северный Характер», который состоится в Мурманске 24–28 ноября. Организаторы планируют открыть площадки фестиваля в Норвегии и Швеции, где зрители смогут увидеть работы конкурсной программы.

Тема фестиваля 2021 – «Люди Севера». Участникам и гостям кинофорума предлагается поразмышлять над тем, как живут люди на Крайнем севере, что вдохновляет их на любовь, работу и творчество, каким они видят своё будущее и жизнь своих детей.

«Мы очень рады, что снова можем объявить о том, что даём старт новому фестивалю «Северный Характер». Пандемия коронавируса уже заставляла нас вносить коррективы, отказываться от привычных форм, порой ставила перед нами трудные задачи. Но она сделала нас сильнее и доказала, что выход есть всегда, и если закрывается одна дверь, то обязательно открывается новая. Мы освоились в онлайн-пространстве и значительно расширили нашу аудиторию. Будем двигаться дальше!» – сказала президент кинофестиваля Светлана Солдатова.

Миссией фестиваля по-прежнему остаётся объединение журналистов и кинематографистов северных стран в разговоре о жизни людей на Крайнем Севере, о перспективах развития и бережного использования арктических территорий. Участие в фестивале также даёт возможность авторам телепрограмм и фильмов расширить зрительскую аудиторию. В программу по традиции войдут конкурсные и специальные показы фильмов и телепрограмм, обсуждения, мастер-классы российских и зарубежных документалистов и кинорежиссёров, медиафорум.

К участию в творческом конкурсе фестиваля принимаются программы различных жанров, телевизионные и документальные, полнометражные и короткометражные игровые фильмы, созданные государственными, муниципальными и частными телевизионными компаниями, студиями, частными лицами и вышедшие в эфир в 2019-2021 годах. С условиями подачи заявок и положением фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте. Приём заявок и готовых работ для участия в конкурсе продлится до 15 сентября.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кинофестиваль поддержан Фондом Президентских грантов и правительством Мурманской области, партнерами мероприятия выступают Центр развития кинопроизводства Мурманской области, Союз кинематографистов Российской Федерации, Союз журналистов России, Международный кинофестиваль в г. Тромсе (TIFF) и другие.