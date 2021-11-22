Идёт процесс получения необходимых разрешительных документов для начала оказания медицинской помощи в новом ФАПе в Раякоски

В 2021 году в рамках мероприятий регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» выполнены работы по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию ФАПа в нп. Раякоски на общую сумму 13,1 млн рублей.

Модульная конструкция нового здания ФАПа общей площадью 122,5 кв. метров включает: кабинет фельдшера со смотровой, процедурный кабинет, помещение для хранения медикаментов, санитарную комнату, зону ожидания, комнату персонала, санузел, соответствующие требованиям действующих нормативных актов. ФАП оснащён необходимым современным медицинским оборудованием, мебелью, изделиями медицинского назначения. Кроме того, в модульном здании предусмотрено жилое помещение для проживания фельдшера - двухкомнатная благоустроенная квартира общей площадью 56,5 кв. метров.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в настоящее время идёт процесс получения необходимых разрешительных документов для начала оказания медицинской помощи в новом ФАПе.