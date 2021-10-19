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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.21 17:30

Идёт разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зрительного зала Дома культуры «Первомайский»

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска совместно с депутатом Мурманской областной Думы Михаилом Белошеевым посетили Дом культуры «Первомайский».

В прошлом году здесь был проведён капитальный ремонт фасада, благодаря этому сегодня в помещениях ДК стало намного теплее и комфортнее. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зрительного зала. Планируется, что обновленное помещение сможет трансформироваться под различные форматы мероприятий, а привычные ряды кресел заменит многофункциональная мебель.

Сегодня в учреждении функционирует 30 творческих коллективов разных жанров для всех категорий населения: четыре народных коллектива, два образцовых, девять любительских объединений и 15 клубных формирований. ДК активно сотрудничает с некоммерческими организациями, ветеранскими организациями и национально-культурными обществами.

Гости ДК отметили высокий уровень работы сотрудников учреждения с мурманчанами. Сегодня Дома культуры города становятся замечательными центрами притяжения людей в самом широком диапазоне: танцевальные, театральные и вокальные коллективы, студия мультфильмов и так далее.

Мероприятия в Доме культуре проходят как оффлайн, так и в онлайн-формате. Успешно проводится IV многожанровый фестиваль «Перекресток культур», в котором уже приняло участие более 50 творческих коллективов и отдельных исполнителей со всех регионов России; III фестиваль любительской фотографии среди городов-побратимов города Мурманска; музыкальный джем, фестиваль хорового искусства и другие. Большая работа проводится в рамках проекта «Творческий коворкинг», суть которого состоит в поддержке творческих инициатив мурманчан.

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