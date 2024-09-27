Идея базового безусловного дохода близка каждому второму россиянину. Средний желаемый размер ежемесячной выплаты — 42,5 тысячи рублей на человека

Запросы к уровню базового безусловного дохода за год выросли более чем на четверть. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, выполненного по заказу РИА «Новости», в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (52%) считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячную фиксированную сумму. Опрошенные объясняют это тем, что полезные ископаемые, добываемые на территории РФ, являются народным достоянием, и каждый житель страны имеет право на часть дохода от их продажи. Однако не все разделяют эту идею. 13% россиян считают, что такая система может привести к увеличению числа тунеядцев: «Эти базовые доходы будут только расслаблять. Зачем работать, когда и так платят!» 35% затруднились с оценкой идеи: высказывались опасения, что выплаты будут разгонять инфляцию, предлагались другие решения для увеличения благосостояния народа, в частности, снижение налоговой нагрузки.

Чем старше россияне, тем больше им нравится идея государственной выплаты: среди опрошенных до 34 лет её поддержали 51%, а среди тех, кто старше 45 лет — 54%. О необходимости получать подобный доход чаще говорили граждане с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (57%).

За последний год средние запросы к размеру ежемесячной выплаты увеличились более чем на 25% — с 33 400 до 42500 рублей.

Среди населения городов-миллионников идею базовой выплаты чаще всего поддерживали жители Нижнего Новгорода, Красноярска и Воронежа (60, 59 и 57% соответственно). Самая большая сумма ежемесячных государственных выплат была запрошена москвичами — 44800 рублей в месяц. На втором месте — Красноярск и Екатеринбург (по 44300 рублей), на третьем — Челябинск (43500 рублей). Средняя желаемая сумма выплаты в Санкт-Петербурге составила 40200 рублей. Самые скромные запросы — в Перми (35300 рублей).

Время проведения опроса: 9—17 сентября 2024 года.