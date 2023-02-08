Идея покупки электромобиля теряет привлекательность в глазах россиян

В столичных дилерских центрах появились электромобили «Москвич». Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнали, готовы ли россияне перейти на автомобили с электродвигателями. В опросе приняли участие 1600 автовладельцев из всех округов страны.

О покупке электромобиля задумываются 18% россиян. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара, за 2 года их число чуть выросло (64% в 2021-ом). «В нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура»; «В нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде», — комментируют опрошенные.

Мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки автомобиля с электродвигателем: 20% против 12% соответственно. Больше всего же желающих пересесть на экологичный вид транспорта — среди россиян моложе 34 лет (23%).

Время проведения опроса: 16 января — 6 февраля 2023 года.