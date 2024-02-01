Идея самозапрета на выдачу кредитов становится все более популярной, его готовы установить 45% россиян

17 января 2024 года в первом чтении были приняты поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Подобный финансовый механизм поможет обезопасить россиян в ситуациях, когда мошенники пытаются оформить кредит или заем на его имя.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, поддерживают ли подобную инициативу россияне и готовы ли установить самозапрет. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддерживают 74% россиян. Чаще всего — те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (80%). Против высказались только 6%: «Попытка переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и финансовых организаций на граждан».

За два года число россиян, одобряющих введение самозапрета на выдачу кредита, возросло с 64% до 74%.

Установить самозапрет на выдачу кредита хотят 45% россиян. Причем чаще других говорили о готовности респонденты старше 45 лет (51%) и россияне, не пользовавшиеся кредитами за последние полгода (48%).

Согласно доработанной версии законопроекта, самозапрет можно будет установить не только на сайте Госуслуг, но и в МФЦ, и банках. С момента проведения аналогичного исследования в 2023 году, количество россиян, планирующих оформить самозапрет на выдачу кредитов, выросло с 28% до 45%.

Время проведения опроса: 26—29 января 2024 года.