Идея взять ипотеку от компании кажется привлекательной каждому четвертому работающему

27% занятых россиян привлекает возможность воспользоваться ипотекой от работодателя. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Интерес к корпоративной ипотеке со стороны работающих россиян есть: 27% привлекает идея взять ипотеку от компании на льготных условиях (чуть меньше, чем в прошлом году, из-за роста цен на недвижимость).

О желании взять заем на покупку недвижимости у работодателя россияне с детьми рассказывали чаще бездетных, состоящие в браке — чаще холостых и незамужних. Женщин корпоративная ипотека интересует больше, чем мужчин.

Респондентам 35—44 лет возможность воспользоваться займом от предприятия важнее, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше. Количество заинтересованных в корпоративной ипотеке растет с увеличением уровня дохода опрошенных.

Ранее мы выяснили: если бы у экономически активных россиян была возможность выбрать себе три любых составляющих компенсационного пакета, то льготное кредитование/ипотеку включили бы в свой список льгот и компенсаций 13%, беспроцентную ссуду — 12%.

Впрочем, в настоящий момент квартирный вопрос работодатели готовы помочь решить либо уникальным специалистам, либо дефицитным. Но по-разному. Аналитики «SuperJob» проанализировали особенности позиционирования работодателей в интернете, а также перечень компенсаций и льгот, предлагаемый ими в вакансиях. Если программистам готовы предоставить льготные условия кредитования (в т.ч. ипотечного), то складскому персоналу — комнату/место в общежитии или фиксированную сумму на компенсацию расходов на аренду жилья.

Время проведения опроса: 24 апреля — 2 мая 2024 года.