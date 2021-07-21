Идею обязательной вакцинации россияне стали поддерживать чаще, но большинство всё равно против

Число сторонников обязательной вакцинации растёт, но большинство по-прежнему против таких мер. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Уже 28% россиян одобряют идею обязательной вакцинации от коронавируса для всего населения страны, однако большинство (55%) — по-прежнему против.

За обязательную вакцинацию чаще высказывались респонденты старше 45 лет (31%) и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (39%).

26% невакцинированных россиян готовы сделать прививку от коронавируса, только если это станет обязательным условием для приёма на работу или возможности продолжать трудиться. 23% еще не вакцинированных планируют сделать прививку в любом случае. 31% невакцинированных россиян не будет делать прививку ни при каких обстоятельствах.

Чаще остальных готовы привиться ради работы респонденты до 24 лет (45%). Мужчины чаще женщин высказывались против вакцинации как обязательного условия, чтобы остаться работать или трудоустроиться на новое место (34 и 29% соответственно).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых месяцев, количество россиян, которые одобряют обязательную вакцинацию, в июле выросло до 28%. В июне сторонников подобной идеи было 23%, в мае — 19%.