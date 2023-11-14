Идею отмены НДФЛ для многодетных семей поддержали 56% россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, поддерживают ли россияне подобную инициативу. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Налоговые преференции для многодетных семей поддержали 56% россиян. Против отмены НДФЛ для работающих родителей многодетных семей выступили 22% опрошенных. По их мнению, «многодетные семьи имеют достаточное количество поддержки».

Инициативу об отмене НДФЛ для многодетных семей россияне с детьми поддерживали чаще бездетных (60 и 48% соответственно). Мужчины одобряли идею чаще женщин (63 и 47%). Больше всего же сторонников нулевой ставки НДФЛ для родителей многодетных семей — среди респондентов в возрасте до 34 лет (64%).

Время проведения опроса: 9—10 ноября 2023 года.