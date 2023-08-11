Идею увеличить акцизы на сигареты поддерживает каждый второй некурящий и каждый шестой курильщик

Минфин предложил увеличить на 30% акцизы на сигареты, стоимость пачки которых составляет более 200 рублей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, поддерживают ли подобное предложение россияне. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Идею увеличения налога поддерживают 46% россиян, против высказался каждый третий (33%). Женщины поддерживают предложение Минфина чаще мужчин (49 и 40% соответственно). Уровень одобрения подобных антитабачных мер растет с увеличением уровня доходов опрошенных (43% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей и 49% среди граждан с зарплатой от 80 тысяч в месяц).

Больше всего же сторонников увеличения акцизов — среди некурящих (54%), а меньше всего — среди курильщиков (17%).

В Казахстане запретят продажу вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. За полный запрет реализации электронных сигарет в России сегодня выступают 65% экономически активных граждан. Их число в течение года стабильно. Чаще всего запрет поддерживают некурящие респонденты (70%). Среди курящих обычные сигареты сторонники запрета вейпов также составляют большинство (62%). Реже всего эту инициативу поддерживают владельцы электронных сигарет (17%).

Время проведения опроса: 7—9 августа 2023 год.