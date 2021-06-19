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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.21 18:00

Идею ввода COVID-паспортов поддерживает каждый шестой россиянин

В Карелии ввели COVID-паспорта для предприятий: власти обещают преференции для работодателей, у которых не меньше 60% работников прошли вакцинацию либо переболели COVID-19 после 1 января 2021 года. Среди населения поддержка введения COVID-паспортов растёт, но очень медленно: всего на 5 процентных пунктов за полгода. Сторонников идеи введения COVID-паспортов больше среди жителей Омска, Челябинска и Казани, а противников — среди москвичей и жителей Северной столицы.

К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса,  котором  приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

17% россиян одобряют идею введения COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или, сделавших прививку, 65% против подобной инициативы. Чаще остальных поддерживают введение подобного документа респонденты старше 45 лет.

Среди жителей городов-миллионников чаще остальных поддерживают идею ввода COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку в Омске и Челябинске (по 23%). В Казани и Красноярске сторонников подобной инициативы 21% и 19% соответственно. Одобряющих ввод COVID-паспортов в Екатеринбурге и Самаре — по 18%. В Новосибирске, Перми и Уфе по 16% респондентов поддерживают COVID-паспорта, в Краснодаре — 15%. Одобряют подобную инициативу жители Воронежа и Нижнего Новгорода (по 14%). Против ввода COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку больше всего среди москвичей (68%), жителей Санкт-Петербурга (63%), Волгограда (60%) и Ростова-на-Дону (59%).

По сравнению с аналогичными исследованиями, число россиян, поддерживающих введение COVID-паспортов, растёт, но очень медленно: в январе сторонников подобной инициативы было 12%, сейчас — 17%.

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