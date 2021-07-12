Идите и прививайтесь – Андрей Чибис

Прививки от новой коронавирсуной инфекции уже сделали более 142 тысяч жителей Мурманской области, что составляет свыше 41% от плана. Об этом глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев рассказал сегодня на оперативном совещании, которое провёл губернатор Андрей Чибис.

Как подчеркнул министр, эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в Заполярье остаётся напряженной, но контролируемой. Система здравоохранения региона работает с кратно возросшей нагрузкой. На госпитальном этапе продолжается развертывание дополнительных коек, на сегодня их общее количество доведено до 1362, в том числе 979 оснащены кислородом, 101 – аппаратами ИВЛ. С учётом дополнительно введенных ресурсов работают 24 спецбригады скорой медицинской помощи и 19 амбулаторных патронажных бригад. В медучреждениях сформирован необходимый запас; проходящие лечение на дому получают бесплатные противовирусные лекарства. Сохраняется высокий охват тестированием – всего проведено более 1,058 млн ПЦР-исследований, с помощью СМС-информирования результаты получили более 261 тысячи человек.

Дмитрий Панычев в очередной раз подчеркнул, что для успешной борьбы с пандемией помимо усилий системы здравоохранения необходим коллективный иммунитет – прежде всего, за счёт вакцинации. Сегодня в 12 подведомственных региональному Минздраву медорганизациях в 20 муниципалитетах работают 29 прививочных бригад.

Кроме того, в Мурманске продолжается работа выездных пунктов вакцинации: мобильный прививочный пункт на втором этаже ТРК «Мурманск Молл» работает ежедневно с 14.00 до 19.00; в выходные дни привиться от COVID-19 можно также в ТРЦ «Плазма» и ТЦ «Волна», в минувшие субботу и воскресенье это сделали 743 жителя области, 66 из них получили второй компонент вакцины.

«Ещё раз призываю всех жителей области, которые всё ещё размышляют и раздумывают: не дожидайтесь когда вы и ваши близкие заболеете, идите и прививайтесь. Это единственный способ спастись от коронавируса», – обратился к северянам губернатор Андрей Чибис.