В Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялось заседание коллегии Министерства труда и социального развития Мурманской области. Повестка включала ряд актуальных для северян тем: модернизация центров занятости, поддержка семей с детьми и цифровизация государственных услуг.

О службе занятости населения в новой реальности рассказал заместитель министра труда и социального развития Игорь Шипилов.

«В последние два года государственная система занятости находится в стадии глобальной трансформации, которая инициирована правительством Российской Федерации. Проект модернизации центров занятости получил также поддержку регионального правительства и был включён в стратегический план «На Севере – Жить.2030», – отметил Игорь Шипилов.

В текущем году проведена централизация действующей сети учреждений, создан единый центр занятости населения Мурманской области. С 2023 года Кольское Заполярье включено в число первых 17 регионов, в которых будет осуществляться комплексная модернизация системы занятости. В программу войдёт централизация системы управления, цифровизация услуг, внедрение принципов клиентоцентричности, организационной целесообразности и проактивности, а также технологий комплексного обслуживания по типу кадрового центра.

Ещё одна тема заседания коллегии касалась демографической политики Мурманской области. Заместитель министра труда и социального развития Алексей Геринг представил доклад «О демографии: региональная картина, новые вызовы, перспективные решения».

«В области насчитывается больше 107 тысяч семей с детьми. 62% из них получают со стороны государства существенную поддержку при рождении и воспитании детей. Им предоставляется спектр из 26 мер социальной поддержки. Если в 2021 расходы на данные цели составили более 6,7 млрд рублей, то в 2022 году – 7,5 млрд рублей», – подчеркнул Алексей Геринг.

В настоящее время на каждом возрастном этапе воспитания ребёнка применяются разные правила определения права на предоставление мер социальной поддержки. С 2023 года федеральным правительством принято решение ввести единое пособие. Оно позволит предоставлять от момента ожидания ребёнка до его 17-летия меры поддержки по единым правилам. Пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного.

На региональном уровне предлагается в перспективе делать упор на развитие системы ситуационной поддержки семей, создание благоприятных инфраструктурных условий для планирования рождения детей, повышение социального статуса и популяризацию института семьи.

Говоря об инструментах цифровой трансформации государственных услуг, заместитель министра труда и социального развития Ирина Горельцева отметила новые возможности, которые даёт внедрение современных технологий.

Предоставление государственных и социальных услуг осуществляется посредством автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Мурманской области», которая включает 39 баз данных Центров социальной поддержки населения, а также 53 базы государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, с 1 ноября в рамках работы Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО создана база данных для формирования Социального паспорта семьи, в котором аккумулируется вся необходимая информация для максимально оперативного решения актуальных для этой приоритетной категории северян вопросов.

В базах данных АИС ЭСРН содержатся сведения о 327 тысячах получателей мер социальной поддержки по адресному и категорийному принципу и порядка 12 тысяч получателей социальных услуг.

«Произведено подключение Мурманской области к информационной системе «Единый контакт – центр взаимодействия с гражданами». Проведена объемная работа по переводу массовых социально значимых услуг в электронный формат и выводу на ЕПГУ портальных форм, позволяющих получить услугу онлайн», – поделилась Ирина Горельцева.

В целом по региону в отношении 89 госуслуг значение данного показателя установлено на уровне 30%. За 10 месяцев по 21 услуге министерства эта доля составила 33,78%. В текущем году проведена большая организационная работа по переводу баз данных на серверные мощности центра обработки данных Мурманской области.

По итогам обсуждения на заседании коллегии Министерства труда и социального развития сформированы ключевые задачи ведомства на 2023 год.

Фото: https://gov-murman.ru