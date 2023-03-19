Игра и страсть: в областном художественном музее открылась экспозиция из собрания Русского музея

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Игра и страсть в Русском изобразительном искусстве XVIII-XX веков», посвящённая размышлениям великого русского поэта и писателя Александра Пушкина о человеке.

В произведениях живописи, декоративно-прикладного и народного искусства XVIII-XX веков из собрания Государственного русского музея представлена вся гамма человеческих страстей и многообразие видов игровой деятельности – детские игры и развлечения, народные праздники и гуляния, театр и цирк, балаганы, азартные игры, гадания, бега, охота, пирушки.

На выставке представлены произведения Алексея Венецианова, Бориса Кустодиева, Бориса Иогансона и других известных художников. Включенные в экспозицию предметы игрового быта демонстрируют многовековую историю развития игр. Например, игрушки, которыми играли дети последнего российского императора, а также выполненные замечательными мастерами XVIII-XX веков шахматы, шашки и домино.

Как сообщает региональное Министерство культуры, выставка будет работать до 21 мая в Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея.

Фото: https://gov-murman.ru