«Игра памяти»: 22 июня в Мурманске состоится футбольный ретроматч

«Игра памяти» состоится 22 июня и станет символическим продолжением матча, который был прерван оповещением о начале Великой Отечественной войны в далёком 1941 году.

В этот день в 1941 году в полдень в столице Кольского Заполярья торжественно открыли стадион «Пищевик» (сейчас – «Строитель»). Шло городское первенство: на поле команды «Рыбник Севера» и «Динамо». Игру остановили после первого тайма, после известия о нападении Германии на СССР. Участники матча вскоре ушли на фронт.

Сегодняшнее мероприятие станет данью уважения спортсменам и защитникам Отечества.

Приходите почтить их память на стадион «Строитель» (ул. Воровского, 15а) к 19.00.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457328436%2F22db24be39683b7125