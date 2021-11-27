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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.21 19:00

Игроки хоккейного клуба «Мурман» одержали уверенную победу над соперниками из ульяновской «Волги»

27 ноября на стадионе «Строитель» в Мурманске состоялся очередной матч в рамках Суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2021/2022. Соперниками клуба «Мурман» стал клуб «Волга» из Ульяновска. Зрелищная игра завершилась поражением гостей, «Мурман» одержал победу со счётом 3:1.

В числе зрителей поединка были представители регионального правительства, АО «Национальная транспортная компания» и АО «Мурманский морской торговый порт». К спортсменам и болельщикам перед матчем обратилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Свою сплоченную игру и профессионализм вы неоднократно демонстрировали на протяжении многих лет существования клуба. Ваши достижения за последнее время показывают, что команда готова показывать и доказывать мастерство на высоком уровне в Суперлиге. Региональное правительство во главе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом готово поддерживать наших хоккеистов и дальше, чтобы вы дарили нам самые положительные эмоции и уверенно отстаивали честь нашего региона!», – отметила вице-губернатор.

Для болельщиков, активно поддерживающих любимую команду, была подготовлена развлекательная программа.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта.

Нынешний чемпионат России стал тридцатым сезоном Суперлиги и проходит в два этапа. Традиционно регулярный чемпионат начинается в начале ноября и длится до конца февраля, а серии матчей плей-офф проходят в марте. В плей-офф выходят команды, занявшие первые 8 мест в турнирной таблице первого этапа. Плей-офф состоит из серий четвертьфиналов, полуфиналов и финала. Команды, проигравшие в полуфиналах, проводят между собой серию за третье место.

Региональное правительство оказывает ежегодную финансовую поддержку хоккейной команды. В 2021 году в областном бюджете предусмотрена субсидия в размере 43 млн рублей. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, следующая домашняя игра хоккейного клуба «Мурман» запланирована на 30 ноября, соперниками северян станет хоккейный клуб «Старт» из Нижнего Новгорода.

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