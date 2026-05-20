Игроки в «Лучший город Земли» получили награды

В Первомайском Доме детского творчества Мурманска подвели итоги и наградили победителей игры «Лучший город Земли».

Игра прошла 14 мая в дистанционном формате на онлайн-платформе https://myquiz.ru/, а её участниками стали старшеклассники мурманских образовательных учреждений: гимназий №№6, 9 и 10, школ №№5, 20 и 31, Кадетской школы, а также воспитанники МБУ ДО «Первомайский Дом детского творчества». Каждое из 8 учреждений выставило свою команду. Общее число игроков составило 36.

Мероприятие состоялось в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под эгидой комитета по образованию администрации города Мурманска и Первомайского ДДТ. Командам было необходимо ответить на ряд вопросов о проекте ФКГС, благоустройстве Мурманска и памятных местах города.

18 мая в Доме детского творчества прошла церемония награждения. Победители и призёры получили дипломы комитета по образованию администрации города Мурманска.

Помимо этого, ребята приняли участие в круглом столе «Повышение комфортности общественных пространств путем благоустройства территорий города Мурманска» с участием директора Первомайского ДДТ, депутата Совета депутатов города Мурманска Алены Веко.

Как отмечает администрация города Мурманска, голосование по выбору территории благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Мурманске стартовало 21 апреля и завершится 12 июня. Мурманчанам предстоит выбрать один из двух объектов благоустройства на 2027 год: территорию у морского вокзала или сопку Зелёный Мыс.

