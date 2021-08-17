Игровая зона для крыс

Из-за ненормативного содержания контейнерной площадки двор на ул. Полярные Зори в Мурманске заполонили грызуны

Активисты ОНФ обратились в администрацию Мурманска с просьбой помочь устранить нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия жителей дома №7 по ул. Полярные Зори. Причиной для беспокойства стало ненормативное содержание контейнерной площадки, находящейся в непосредственной близости от детской игровой зоны.

«Согласно требованиям СанПиН, расстояние между такими объектами должно составлять не менее 20 м. Однако в этом случае контейнеры с отходами удалены от детской площадки от силы метров на 6-7. Кроме того, нарушена целостность ограждения по периметру мусорных баков», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Общественники также обратили внимание на то, что, согласно реестру контейнерных площадок, предназначенных для сбора ТКО от населения и других отходообразователей, указанных в приложении к Генеральной схеме очистки территории муниципального образования город Мурманск, площадка вблизи д. №7 по ул. Полярные Зори рассчитана на 8 контейнеров вместимостью 0,6 куб. метров каждый, однако, по факту их – на один больше, что также противоречит требованиям СанПиН. Девятый контейнер, расположенный вне площадки, предназначен для сбора отходов, в том числе, пищевых, розничного продовольственного магазина торговой сети. Со слов жильцов ближайших МКД, он никогда не закрывался. Как результат, мусор растаскивают животные и птицы. Это место уже облюбовали чайки и бездомные собаки, к ним присоединились и крысы.

«Такое соседство с животными представляет реальную угрозу здоровью не только жильцов МКД, но и детей, которые проводят досуг на детской площадке, а также посещают МБДОУ №72, расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Гвардейская, 5. Тем более, что крысы являются переносчиками различных болезней, опасных как для человека, так и для животных», - добавил Сахневич.

Кроме всего прочего, детскую игровую площадку кто-то попытался превратить в несанкционированную свалку отработанных автомобильных шин, хранение которых до отправки на переработку должно производиться на специально отведенных для этого площадках, отвечающих требованиям к размещению отходов производства и потребления. Активисты ОНФ продолжают держать ситуацию на контроле.