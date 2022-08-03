Игры футбольного кубка «Битва на Севере» состоялись в городе атомщиков

На центральном стадионе города атомщиков состоялся девятый открытый кубок города по футболу «Битва на Севере» среди любительских команд Северо-Западного региона, участие в котором приняла команда «КолАтомЭнергоремонт».

Прекрасный футбольный праздник подарили организаторы турнира жителям города. В очных противостояниях сошлись команды со всей области и даже были участники из столицы Карелии, города Петрозаводска.

Регламент соревнования был привычен для знатоков и любителей футбола: команды поделили на три группы, где занявшие первое и второе места проходят в плей-офф. Организаторы мероприятия при поддержке отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори позаботились и о комфорте зрителей, организовав прямые трансляции соревнований. Все желающие могли посмотреть футбол дома. Помимо основного события мероприятия каждый из участников команд смог поучаствовать в конкурсе индивидуального мастерства, а именно: больше всех попасть в каркас ворот с определенной точки на футбольном поле, или посоревноваться в ловкости жонглируя мячом. Использовать можно было любую часть тела, кроме рук.

«Всегда помогаем с организацией таких спортивных мероприятий. Они сочетают в себе всё, за что выступают члены отделения профсоюза: здоровый образ жизни, занятие спортом и отдых всей семьей на свежем воздухе. Все участники соревнований показали отличную спортивную подготовку», - прокомментировал председатель отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Андрей Соколов.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».