Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 16:25

Игры, открытия и отличное настроение – начались осенние детские лагеря

С 28 октября на базе восьми общеобразовательных школ города Мурманска работают оздоровительные детские лагеря. За неделю отдыха здесь проведут время 1150 мальчишек и девчонок.

Как сообщает администрация города Мурманска, для участников подготовлена яркая и разнообразная программа: увлекательные игры, познавательные викторины, творческие конкурсы, мастер-классы и квесты. Каникулы обещают быть не только весёлыми, но и полезными — ребят ждут спортивные мероприятия, прогулки на свежем воздухе и встречи с интересными людьми.

Воспитанники лагерей посетят театр Северного флота, Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной театр кукол, кинотеатр и 3D-планетарий, а также музеи МВД, «Сбербанка», Мурманский областной краеведческий музей и музей Колы, а после состоится прогулка по набережной.

Кроме того, маленькие северяне примут участие в военно-спортивной игре «Лазертаг», творческих мастер-классах по актёрскому мастерству и изготовлению брелоков в студии «Арт-лаб», узнают, как оказывать первую помощь, встретятся с зооволонтёрами, посетят тропическую купальню, а также посмотрят фильм «Сокровища России» в 3D формате.

Организаторы уделяют большое внимание вопросам питания: детям предлагаются разнообразные и сбалансированные блюда с включением сезонных овощей, фруктов, мясных и рыбных продуктов.

Осенние лагеря — это возможность для школьников не только отдохнуть, но и расширить кругозор, завести новых друзей и провести каникулы с пользой для здоровья.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31163&page=1

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
