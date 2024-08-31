Их героем был свет: Мурманский областной художественный музей приглашает на экскурсию по выставке

Мурманский областной художественный музей приглашает 31 августа в 17.30 на экскурсию по выставке «История искусств» XIX век. Импрессионисты, постимпрессионисты. Факсимильные репродукции из коллекции «Дар Нади Леже».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, на экскурсии посетители увидят произведения художников Франции, решивших бросить вызов многовековым традициям академизма. Их картины отказывались покупать современники. Многие из этих художников так и не дождались признания при жизни. Их не понимали – в их живописи нет никакого назидания, никаких нравоучений.

Альфред Сислей, Клод Моне, Огюст Ренуар, а также их последователи Эдгар Дега, Винсент Ван Гог, Жорж Сера – как и чем они смогли удивить зрителей, критиков, а в последствии и весь мир?

Искусство импрессионистов необыкновенно жизнерадостное и светлое. Хотя в их жизни трагедий было предостаточно, они воспевали красоту, которая существует не где-то в античности, а сегодня и сейчас. Их героем был свет.

Экскурсия состоится в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» по адресу: ул. Софьи Перовской, 3 (здание филармонии, 2-й этаж). Запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266387%2Fwall-11742142_22386