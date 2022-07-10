Их самоотверженный труд обеспечивает продовольственную безопасность России и развитие Мурманской области: Андрей Чибис поздравил северян с Днём рыбака

10 июля в России – День рыбака.

Сегодня в центре Мурманска северяне отмечали этот профессиональный праздник. Несмотря на непогоду, мурманчане и гости города отлично провели время, приняв участие в конкурсно-развлекательной программе. Выступление творческих коллективов, как всегда, было на высоте, не оставив никого равнодушным.

Жителей и гостей региона поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Спасибо нашим рыбакам за их самоотверженный труд, который не останавливался в самые сложные годы для страны, даже во время Великой Отечественной войны. Благодаря рыбакам обеспечена продовольственная безопасность нашей страны и развитие Мурманской области. С праздником, с Днём рыбака!» – подчеркнул глава региона.

В Мурманской области рыбный промысел – одно из важнейших направлений промышленности. За последние 2 года в регионе построены и введены в эксплуатацию 7 рыбоперерабатывающих заводов. За 5 лет объём производства в сфере аквакультуры вырос в пять раз.

На улице Воровского в этот день с самого утра работала рыбная ярмарка и можно было отведать настоящей арктической кухни. На площади Пять Углов для северян организовали конкурсную программу, а также выступили творческие коллективы Кольского Заполярья. Вечером концерт продолжили выступления известной российской певицы Светы и диджея Решетникова, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/