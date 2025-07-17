ИИ-ассистент помогает пройти онлайн-регистрацию биометрии на госуслугах

В мобильном приложении «Госуслуги Биометрия» появился новый функционал – ИИ-ассистент, который значительно упрощает процесс онлайн-регистрации биометрии для граждан. Теперь пользователи могут пройти процедуру регистрации быстрее и удобнее благодаря инновационным технологиям.

ИИ-ассистент работает в режиме реального времени, анализируя видеопоток и предоставляя пользователям полезные подсказки. Например, система предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица и предлагает оптимальный ракурс для съёмки. Это позволяет значительно улучшить качество биометрических данных и упростить процесс регистрации.

Разработанный Центром биометрических технологий, ИИ-ассистент представляет собой российское технологическое решение. Единая биометрическая система является государственной информационной платформой, на базе которой предоставляются различные услуги. Среди них – бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и многие другие. Каждый пользователь системы имеет полный контроль над своими данными. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы, обеспечивая высокий уровень безопасности и конфиденциальности.

«За последние два года мы запустили 14 новых биометрических сервисов. Следующий шаг – максимально упростить и ускорить процесс регистрации биометрии. Эту задачу решаем в том числе за счёт применения технологий искусственного интеллекта в процедуре регистрации. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях она выступает как дополнительный способ получения услуг», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550465/#&gid=1&pid=1