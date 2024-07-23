II форум «Новый вектор» в Светлогорске: Мурманская область - зимняя киноплощадка страны

Представитель Мурманской области – заместитель директора Центра кинопроизводства региона Светлана Осминина – представила участникам форума региональную кинокомиссию, рассказала о Кольском Заполярье как о зимней киноплощадке страны и провела переговоры с несколькими студиями о совместных проектах.

Форум региональных кинематографистов проходил при поддержке правительства Калининградской области, Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.

Как сообщает vk.com/murmanculture, участие в мероприятии приняли более 300 человек из более чем 30 субъектов РФ, включая представителей 20 кинокомиссий и порядка 40 киностудий. Спикерами выступили более 50 представителей киноиндустрии из разных регионов России, а также стран Европы.

Гости приняли участие в дискуссиях, стали слушателями мастер-классов по актёрскому мастерству, искусству коммуникации и самопрезентации, а также зрителями фильмов регионального производства. Деловую и образовательную программы форума составила Конференция кинокомиссий России, организованная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Представитель Мурманской области – заместитель директора Центра кинопроизводства региона Светлана Осминина – представила участникам форума региональную кинокомиссию, рассказала о Кольском Заполярье как о зимней киноплощадке страны и провела переговоры с несколькими студиями о совместных проектах.

Мурманская область всегда была точкой притяжения для режиссеров нашей страны. Список лент, которые снимали в Кольском Заполярье, огромен: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Морозко», «Командир счастливой щуки», «Конвой PQ-17», «Кукушка» и «Левиафан». И с каждым годом он становится всё обширнее!

Благодаря системному подходу и реализуемым по инициативе губернатора Андрея Чибиса программам с 2019 года число кинопроектов, снятых в нашем регионе, выросло в 5 раз. В 2022 году Мурманская область вошла в список субъектов, где чаще всего проходят съёмки. Только в прошлом году было оказано содействие в реализации 25 кинопроектов, параллельно с которыми самостоятельно и при поддержке регионального правительства вели съёмки команды блогеров, журналистов и режиссёров.

Фото и видео: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279830%2Fwall-139605315_27476; https://vk.com/video-196337736_456239230