II Мультикультурный фестиваль «Кольские легенды» состоится в Межпоселенческой библиотеке Кольского района

Фестиваль состоится 16 сентября и приурочен к празднованию 85-летия Мурманской области.

Праздничная программа стартует с 13.00 на семи площадках по адресу: г. Кола, пер. Островский, 6. Межпоселенческая библиотека Кольского района.

Гостей ждут: концерт ведущих ансамблей и исполнителей песенного творчества; мастер-классы по декоративно-прикладному искусству; увлекательный квиз и концерт современной музыки; презентация настольных игр «Монополист-Мурманск» и «Поймай северное сияние».

Как пишет vk.com/murmanculture, заключительным аккордом фестиваля станет концерт молодёжных коллективов и исполнителей Мурманской области «В кругу друзей», который пройдёт в молодежном центре «СОПКИ» (г. Кола, переулок Островский, 6) с 14.00 до 17.00.

На фестивале «Кольские легенды» будет представлена презентация настольных игр «Монополист-Мурманск» и «Поймай Северное Сияние». С помощью этих игр участники праздника смогут лучше узнать инфраструктуру города Мурманска, а также достопримечательности нашей области, проявить смекалку и эрудицию и, если вам повезёт, даже сфотографировать северное сияние.

Фото: https://vk.com/kolasopki?z=photo-66243813_457263034%2Fwall-209070324_1577