ИИ начал заменять программистов? Аналитика hh.ru

Аналитики hh.ru фиксируют развитие очередного ИТ-тренда, который в ближайшем будущем имеет все шансы вновь изменить рынок труда и технологий.

Аналитика hh.ru показывает, что за последние годы российская ИТ-сфера на фоне роста спроса на отечественное ПО и квалифицированных ИТ-специалистов сильно шагнула вперёд. И, в частности, это видно на примере изменении спроса на ряд навыков. В частности, в вакансиях, связанных с ИТ-сферой с начала 2025 года, российские работодатели упомянули более 100 раз «Vibe Coding» – метод программирования, при котором разработчик ставит задачу ИИ, а нейросеть выполняет большую часть написания кода. В годовом выражении число упоминаний «Vibe Coding» в целом по стране выросло на 27%.

Как это влияет на рынок труда сейчас и в будущем?

«Влияние тренда на «Vibe Coding» на рынок труда и развитие ИТ-сферы есть, и оно достаточно большое. С одной стороны, помощь нейронок действительно снимает груз рутинных задач с плеч программистов. А ведь именно эта рутина «сжигает» силы и нервы работников каждый день. Это значит, что для разработчика освобождается время для глубокой и качественной работы: генерации идей, решения действительно сложных бизнес-задач, разработки стратегии, обучению новому в профессии и т.п. С другой стороны, «Vibe Coding» с учётом текущего развития ИИ находится на таком уровне, когда разработчикам необходимо следить за тем, что пишет нейросеть, вовремя её поправлять, чтобы не было критических ошибок.

Между тем данный тренд ярко иллюстрирует, что навык обращения с АI и ИИ не просто становится важным, потому что это модно и надо быть в тренде, а потому что это делает ИТ-специалиста более конкурентным, выделяет на фоне массы тысяч других желающих найти работу в ИТ. Для справки: активность ИТ-соискателей с начала 2025 года уже выросла на 24% год к году. В среднем ежемесячно в этом году обновляли свои резюме на hh.ru более 724 тысячи ИТ-специалистов.

Здесь же напрашивается ещё один возможный вывод: ИТ-профессии всё больше сливаются с ИИ, где последняя играет не просто роль помощника, а при должном умении - союзника. Это может среди прочего значить, что ценность рядовых джунов может со временем теряться, а значит в ИТ-индустрии всё больше будет цениться ряд подтвержденных навыков, знаний и компетенций, а не просто пройденные курсы и диплом айтишника», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Какую зарплату обещают Vibe Coding-разработчикам?

Наибольшее число вакансий для «Vibe Coding»-разработчиков сейчас размещаются работодателями из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом 90% таких вакансий имеют удалённый формат работы, а значит на них могут откликаться жители любых регионов страны. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для «Vibe Coding»-разработчиков сейчас достигла 140 тысяч рублей. Одни из самых высоких зарплат в подобных вакансиях сегодня предлагают работодатели из Санкт-Петербурга (от 180 тысяч рублей) и Москвы (от 1600 $).