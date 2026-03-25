ИИ-навыки против коммуникабельности и эмпатии — что важнее для современного HR

В топе НR-навыков, востребованность которых за последние полгода возросла, — рекрутинг, коммуникабельность, многозадачность, digital и AI. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 500 менеджеров по персоналу, кадровиков и рекрутеров из всех округов страны.

На первом месте среди НR-навыков с возросшей ценностью по-прежнему находятся навыки подбора персонала (15% голосов), и это очень показательно. Несмотря на изменение баланса сил на рынке труда (сокращение числа вакансий и рост количества резюме), найти своих людей всё так же непросто. На втором месте — коммуникабельность (12%), на третьем — многозадачность, digital- и AI-навыки (по 8%).

В топ-5 вошли знание психологии и стрессоустойчивость (по 7% голосов), а также знание законодательства и компетентность (по 6%). По 5% HR-менеджеров уверены, что за последние 6 месяцев выросла востребованность аналитических способностей, адаптивности, эмпатии, навыков оценки персонала, организации и проведения обучения.

По сравнению с прошлым годом в HR-сфере усилилась потребность в коммуникабельности, знании психологии, стрессоустойчивости — и это на фоне активного внедрения искусственного интеллекта в HR-процессы и, соответственно, возросшего запроса на AI-навыки. Таким образом, цифровизация HR-сферы не отменяет, а напротив, усиливает запрос на человечность и взаимопонимание в общении с соискателями и сотрудниками.

Время проведения опроса: 2 февраля — 12 марта 2026 года.