II Общероссийский форум киргизских диаспоральных организаций прошёл в Мурманске

В Мурманске состоялся II Общероссийский форум киргизских диаспоральных организаций. Участников форума, которые прибыли из разных регионов России, приветствовал спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он отметил, что решение провести это мероприятие именно в Мурманске – добрый знак:

- Наша область – уникальна, она богата природными ресурсами и обладает огромным потенциалом социально-экономического роста. Считаю важным подчеркнуть, что этот потенциал реализуется совместными усилиями, и граждане Киргизии тоже принимают в этом участие. Вы можете в этом убедиться, увидев процесс воплощения в жизнь одного из крупнейших инвестиционных проектов Северо-Запада – центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, где трудится значительное количество представителей союзной республики. Арктическая зона России сейчас активно развивается, вектор государственного внимания и поддержки устремлен на Север.

Выступления спикеров форума были посвящены адаптации и интеграции киргизстанцев в России, миграционным и социальным проблемам. Участники дискуссии обсудили вопросы трудоустройства и возможность получения образования гражданами Киргизии в Мурманской области. С информацией выступили представители Центра занятости населения г. Мурманска, организаций высшего профессионального образования. Отдельной темой стало развитие дальнейшего сотрудничества и консолидация киргизских диаспор в России с целью сохранения национальных традиций.

– Мурманская область всегда уделяла значительное внимание развитию культурных отношений с республиками постсоветского пространства, - подчеркнул Сергей Дубовой. - В Мурманской области мирно уживаются представители разных культур и религий. На Кольской земле всегда рады знакомству с традициями и обычаями различных народов. Наш региональный проект «Дом дружбы» – общественное пространство, объединяющее людей для общения и творческого взаимодействия, дает возможность представителям киргизского сообщества познакомить жителей региона со своей культурой: песнями, танцами, национальными блюдами, а также взаимодействовать с другими национально-культурными сообществами Мурманской области.

Предыдущий Всероссийский форум киргизских диаспоральных организаций проходил в Москве в мае этого года. Участие в форуме приняли представители киргизских диаспор из 25 российских городов.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/80f/sj2z5pzh3nf6c54jrq3l7euqleqlr5ue.jpg